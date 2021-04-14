Ростов-на-Дону, , 11:59 — REGNUM В Ростове-на-Дону развернули ещё два пункта вакцинации от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

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Кабинеты расположены в медицинском центре «Здоровье» и во Дворце здоровья. График работы прививочных пунктов опубликован на сайте мэрии.

В Ростове-на-Дону желающих получить прививку от COVID-19 медики принимают в 60 кабинетах, включая 31 мобильный пункт вакцинации.

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