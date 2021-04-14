Джакарта, , 11:59 — REGNUM В национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что в стране есть 53 000 деревень, подверженных стихийным бедствиям, сообщает Kompas.

Правительство Индонезии намерено сформировать деревню, устойчивую к стихийным бедствиям.

Устойчивое к стихийным бедствиям село — это село, способное самостоятельно адаптироваться к угрозе стихийного бедствия и быстро восстанавливаться после угрозы.

«Из почти 75 000 деревень в Индонезии более 53 000 деревень находятся в районах, подверженных стихийным бедствиям», — заявили в агентстве по борьбе со стихийными бедствиями.

В Индонезии 51 миллион семей живут в подверженных стихийным бедствиям районах.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакарты признал, что количество бедных в столице Индонезии увеличилось за время пандемии коронавируса.

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