Тюмень, , 11:58 — REGNUM В бюджет Тюменской области налог на доходы физических лиц по прогрессивной шкале должен принести в бюджет региона более 300 млн рублей. Об этом сообщила начальник отдела областного УФНС России Лариса Задворных на пресс-конференции.

Декларационная кампания за 2019 год показала, что доход от 100 до 500 млн рублей задекларировали 45 тюменцев, свыше 500 млн рублей — четыре человека, из них до одного миллиарда — трое, и один человек — свыше миллиарда рублей.

Всего в Тюменской области налогообложению по прогрессивной шкале НДФЛ (15%) подлежит около трёх тысяч человек, чьи доходы превышают пять миллионов рублей.

По данным Тюменьстата на 1 декабря 2020 года, численность населения Тюменской области составила 1542,9 тыс. человек. Тюменцы с годовыми доходами свыше 5 млн рублей составляют чуть более 0,1% от общего числа жителей региона.

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