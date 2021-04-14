Минск, , 12:00 — REGNUM С 21 апреля текущего года ставка рефинансирования Национального банка Белоруссии составит 8,5% годовых. Об этом 14 апреля говорится в сообщении государственного белорусского банка.

«С 21 апреля 2021 года ставка рефинансирования составит 8,5 процента годовых, ставка по кредиту овернайт — 9,5 процента годовых, ставка по депозиту овернайт — 7,5 процента годовых», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что решения об этом были приняты правлением Национального банка республики по итогам заседания по денежно-кредитной политике, прошедшего 14 апреля, с учетом комплекса внешних и внутренних факторов, которые влияют на текущую и будущую динамику потребительских цен.

Кроме этого, указывается, что в конце минувшего года инфляционные процессы в стране ускорились из-за переноса в цены произошедшего ослабления белорусского рубля, а также шоковых предложений на рынках отдельных продовольственных товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, количество поездов на пассажирском сообщении между городами России и Белоруссии увеличилось с 13 апреля.