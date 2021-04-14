Москва, , 11:58 — REGNUM Арбитраж Москвы 30 апреля 2021 года рассмотрит иск к компании, подконтрольной бизнесмену Игорю Ротенбергу — сыну миллиардера Аркадия Ротенберга. При этом что ответчик, что истец аффилированы с Ротенбергом-младшим, передает ИА REGNUM.

Иск от ООО «Сервисный центр СБМ» к ООО «Газпром бурение» поступил в суд 7 апреля 2021 года, а 9 апреля его принял судья Джиоев. Сумма требований составляет 1 293 571 011,64 рубля.

ООО «Газпром бурение» создано в 1997 году для предоставления услуг в области добычи нефти и природного газа. Уставный капитал компании превышает 2 млрд рублей. Игорю Ротенбергу в ней принадлежит доля в 78,71%.

ООО «Сервисный центр СБМ» было учреждено для предоставления услуг в области добычи нефти и природного газа в мае 2007 года. Компания полностью принадлежит ООО «Национальный буровой сервис». Последнее, в свою очередь, создано в январе 2014 года и ООО «Газпром бурение» в фирме имеет долю в 75,18%.

Напомним, Игорь Ротенберг занимал 154-ю строчку в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020». Его состояние оценивали в $650 млн.