Казань, , 12:02 — REGNUM В Татарии с конца марта носителями коронавируса ежедневно становятся более 30 человек. Вчерашний день не стал исключением. По информации на 14 апреля, подтверждено 19 899 случаев заражения коронавирусом. За сутки заболел еще 31 житель, днем ранее — 34 человека. Выздоровели за все время 17 011 пациентов, за сутки выписались 38 человек. За весь период произошли 439 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, новых жертв инфекции не зарегистрировано. Активными больными являются на сегодняшний день 2449 пациентов.

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В больницы за сутки госпитализировали девять человек, 22 получают лечение на дому. Среди жителей Казани выявили 18 носителей вируса, еще двое проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19,

ИА REGNUM ранее сообщало, в Башкирии с 15 апреля отменяется обязательный режим для жителей с хроническими заболеваниями и старше 65 лет. Вместе с тем им рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

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