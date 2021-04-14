Анкара, , 11:58 — REGNUM В случае улучшения эпидемической ситуации в Турции российская сторона может возобновить в досрочном порядке полное авиационное сообщение с данной страной. Такое мнение 14 апреля высказал турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, его слова приводит телеканал CNN Turk.

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«Мы начнем видеть влияние данного решения РФ уже на этой неделе. По мере снижения числа случаев заражения дата снятия ограничений на перелеты может быть сдвинута на более ранний срок», — сказал он, комментируя решение России об ограничении в период с 15 апреля по 1 июня пассажирского авиасообщения из-за вспышки пандемии коронавируса в Турции.

Также Эрсой отметил, что по этой же причине общее снижение потока туристов в страну в апреле-мае может составить до 500 тыс. человек. При этом турецкий министр подчеркнул, что в настоящее время «никаких проблем с бронированием туров на летний сезон нет».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа заявил, что в настоящее время на территории Турции наблюдается наиболее сложный период с начала пандемии коронавирусной инфекции.