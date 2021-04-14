Киев, , 11:57 — REGNUM В Донбассе удерживаются 280 граждан Украины, из них 44 — украинские силовики. Об этом заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в ходе онлайн-встречи с заместителем госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Карой Макдональд. Об этом Денисова написала в своём телеграм-канале.

«В незаконном заключении на упомянутых территориях до сих пор содержится 280 граждан, среди которых 44 военнослужащих, также 258 украинских граждан считаются пропавшими без вести», — рассказала она.

Напомним, ранее представитель ЛНР на переговорах в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник заявил, что за минувший год Украина так и не провела процессуальную очистку лиц, переданных ДНР и ЛНР в рамках обмена.

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