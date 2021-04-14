Аннотация
Фоторепортаж с весенних улиц столицы Среднего Урала.
Алексей Колчин,
14 апреля 2021, 18:59 — REGNUM В Екатеринбурге официально началась весенняя уборка города. На улицах уже вовсю работает техника. А рабочие прибирают газоны и тротуары, моют ограждения и остановочные комплексы, а также очищают технические тротуары вдоль дорог.
Сотрудник коммунальной службы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Сотрудник коммунальной службы кантует урну
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мойка ограждений и тротуара на улице Бебеля
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мойка ограждений и тротуара на улице Бебеля
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мойка ограждений и тротуара на улице Бебеля
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сотрудник коммунальной службы отмывает урну
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уборка тротуара
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сотрудник коммунальной службы моет остановку
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мойка остановки
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сотрудник коммунальной службы моет остановку
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сотрудник коммунальной службы моет остановку
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сотрудник коммунальной службы моет остановку
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мойка остановки
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мойка остановки
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уборка щетками
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уборка тротуара трактором
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уборка тротуара трактором
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Рабочие собирают листву граблями
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Рабочие собирают листву граблями
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Рабочий собирает листву граблями
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Рабочий убирает газон
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мойка поребрика
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уборка парковочного кармана
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Рабочий смывает грязь с тротуара
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уборка парковочного кармана
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время уборки улиц
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уборка парковочного кармана
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уборка парковочного кармана
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сбор мусора с газона
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Рабочий сдувает листву
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Рабочий собирает сухую листву в мешок
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мешки с мусором
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Рабочие загружают мешки с мусором в самосвал
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Рабочие загружают мешки с мусором в самосвал
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Рабочие загружают мешки с мусором в самосвал
Алексей Колчин © ИА REGNUM