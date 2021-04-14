Чебоксары, 14 апреля 2021, 12:42 — REGNUM В Чувашию после аномально холодной и затянувшейся зимы, которая «захватила» с собой март и часть апреля, пришло по-настоящему весеннее тепло. Температура поднялась местами до+23 градусов, а пик волны потепления ожидается 15 апреля. В Чебоксарах народ рванул ближе к Волге, наслаждаясь солнечной погодой в преддверии начала ледохода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Храм новомучеников и исповедников российских
Храм новомучеников и исповедников российских
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Весна: старые ботинки — на улицу
На прилавке
Весна: старые ботинки — на улицу
Наталия Николаева © ИА REGNUM
На прилавке
Наталия Николаева © ИА REGNUM
На мостовом переходе к монументу Матери-Покровительнице
На мостовом переходе к монументу Матери-Покровительнице
Наталия Николаева © ИА REGNUM

В городе оттаивают и «испаряются» многометровые сугробы, обнажая прошлогоднюю траву и бытовой мусор, сквозь который пробиваются первые цветочные ростки. На Волге наблюдаются промоины, а лёд стал откровенно рыхлым, что однако не пугает самых отчаянных рыбаков. По данным спасателей, на 11 апреля на Волге фактическая толщина льда на заливе в Чебоксарах, в районе речного порта и микрорайона Заовражное составляла 28−35 см.

Проталина усеяна утками
Проталина усеяна утками
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Утки в Чебоксарах
Смешались утки и чайки
Утки в Чебоксарах
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Смешались утки и чайки
Наталия Николаева © ИА REGNUM
За пернатыми собратьями наблюдают голуби
За пернатыми собратьями наблюдают голуби
Наталия Николаева © ИА REGNUM
На набережной в Чебоксарах
На набережной в Чебоксарах
На набережной в Чебоксарах
Наталия Николаева © ИА REGNUM
На набережной в Чебоксарах
Наталия Николаева © ИА REGNUM
На набережной в Чебоксарах
На набережной в Чебоксарах
Наталия Николаева © ИА REGNUM
На Волге
На Волге
Наталия Николаева © ИА REGNUM
На набережной в Чебоксарах
На набережной в Чебоксарах
Наталия Николаева © ИА REGNUM
В ожидании весны
В ожидании весны
Наталия Николаева © ИА REGNUM

В выходные практически облеплена детьми игровая площадка на Заливе, и усыпан людьми мост к Матери-Покровительнице, по обоим сторонам которого много прилётных уток, конкурирующих в поисках еды с чайками. Впрочем, ещё не известно, кого больше на этом чебоксарском «пятачке»: людей или птиц. Контрастом на этом фоне выглядит полупустая Красная площадь, на реконструкцию которой ранее было потрачено 1,2 млрд рублей.

На Московской набережной в Чебоксарах
На Московской набережной в Чебоксарах
Наталия Николаева © ИА REGNUM
На Московской набережной в Чебоксарах
Подзорная труба на набережной в Чебоксарах
На Московской набережной в Чебоксарах
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Подзорная труба на набережной в Чебоксарах
Наталия Николаева © ИА REGNUM
На Московской набережной в Чебоксарах
На Московской набережной в Чебоксарах
Наталия Николаева © ИА REGNUM
На Московской набережной в Чебоксарах
На Московской набережной в Чебоксарах
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Морские знаки на «сухопутке»
Морские знаки на «сухопутке»
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Новый взгляд на Волгу
Вид на Волгу
Новый взгляд на Волгу
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Вид на Волгу
Наталия Николаева © ИА REGNUM

Справка ИА REGNUM. Утки есть на гербе Чебоксар: на лазоревом (голубом) поле основания изображены фигурылетящих конвертом"Пять серебряных уток» — это эмблема, дарованная императорским указом в 1783 году и означающая, что «в окрестностях сего города оных очень изобильно». Согласно правилам геральдики, данный символ не подлежит замене и означает стремление к свободе, инициативе, знаменует достижение поставленных целей. Голубое или лазоревое поле в геральдике — символ красоты, ясности, мягкости и величия.

Возле монумента Матери-Покровительнице, который со всех сторон «обложили» многоквартирными домами, всё перекопано и ждут своего часа метровые горы строительных материалов.

Памятник Ивану Грозному в Чебоксарах
Возле монастыря
Памятник Ивану Грозному в Чебоксарах
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Возле монастыря
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Солнце растапливает лёд
Солнце растапливает лёд
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Волга
Волга
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Рыбак на Волге
Рыбак на Волге
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Капель
Наблюдатель
Капель
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Наблюдатель
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Вид на Волгу с ротонды
Вид на Волгу с ротонды
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Первые ростки
Первые ростки
Наталия Николаева © ИА REGNUM

Ожидается, что нынешнее потепление достигнет своего пика 15 апреля. А затем холодный фронт принесёт кратковременные дожди, заморозки и северный ветер. И, вероятно, начнётся ледоход.