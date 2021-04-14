14 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Чебоксары, , 12:42 — REGNUM В Чувашию после аномально холодной и затянувшейся зимы, которая «захватила» с собой март и часть апреля, пришло по-настоящему весеннее тепло. Температура поднялась местами до+23 градусов, а пик волны потепления ожидается 15 апреля. В Чебоксарах народ рванул ближе к Волге, наслаждаясь солнечной погодой в преддверии начала ледохода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Храм новомучеников и исповедников российских Наталия Николаева © ИА REGNUM

Весна: старые ботинки — на улицу Наталия Николаева © ИА REGNUM На прилавке Наталия Николаева © ИА REGNUM

На мостовом переходе к монументу Матери-Покровительнице Наталия Николаева © ИА REGNUM

В городе оттаивают и «испаряются» многометровые сугробы, обнажая прошлогоднюю траву и бытовой мусор, сквозь который пробиваются первые цветочные ростки. На Волге наблюдаются промоины, а лёд стал откровенно рыхлым, что однако не пугает самых отчаянных рыбаков. По данным спасателей, на 11 апреля на Волге фактическая толщина льда на заливе в Чебоксарах, в районе речного порта и микрорайона Заовражное составляла 28−35 см.

Проталина усеяна утками Наталия Николаева © ИА REGNUM

Утки в Чебоксарах Наталия Николаева © ИА REGNUM Смешались утки и чайки Наталия Николаева © ИА REGNUM

За пернатыми собратьями наблюдают голуби Наталия Николаева © ИА REGNUM

На набережной в Чебоксарах Наталия Николаева © ИА REGNUM На набережной в Чебоксарах Наталия Николаева © ИА REGNUM

На набережной в Чебоксарах Наталия Николаева © ИА REGNUM

На Волге Наталия Николаева © ИА REGNUM

На набережной в Чебоксарах Наталия Николаева © ИА REGNUM

В ожидании весны Наталия Николаева © ИА REGNUM

В выходные практически облеплена детьми игровая площадка на Заливе, и усыпан людьми мост к Матери-Покровительнице, по обоим сторонам которого много прилётных уток, конкурирующих в поисках еды с чайками. Впрочем, ещё не известно, кого больше на этом чебоксарском «пятачке»: людей или птиц. Контрастом на этом фоне выглядит полупустая Красная площадь, на реконструкцию которой ранее было потрачено 1,2 млрд рублей.

На Московской набережной в Чебоксарах Наталия Николаева © ИА REGNUM

На Московской набережной в Чебоксарах Наталия Николаева © ИА REGNUM Подзорная труба на набережной в Чебоксарах Наталия Николаева © ИА REGNUM

На Московской набережной в Чебоксарах Наталия Николаева © ИА REGNUM

На Московской набережной в Чебоксарах Наталия Николаева © ИА REGNUM

Морские знаки на «сухопутке» Наталия Николаева © ИА REGNUM

Новый взгляд на Волгу Наталия Николаева © ИА REGNUM Вид на Волгу Наталия Николаева © ИА REGNUM

Возле монумента Матери-Покровительнице, который со всех сторон «обложили» многоквартирными домами, всё перекопано и ждут своего часа метровые горы строительных материалов.

Памятник Ивану Грозному в Чебоксарах Наталия Николаева © ИА REGNUM Возле монастыря Наталия Николаева © ИА REGNUM

Солнце растапливает лёд Наталия Николаева © ИА REGNUM

Волга Наталия Николаева © ИА REGNUM

Рыбак на Волге Наталия Николаева © ИА REGNUM

Капель Наталия Николаева © ИА REGNUM Наблюдатель Наталия Николаева © ИА REGNUM

Вид на Волгу с ротонды Наталия Николаева © ИА REGNUM

Первые ростки Наталия Николаева © ИА REGNUM

Ожидается, что нынешнее потепление достигнет своего пика 15 апреля. А затем холодный фронт принесёт кратковременные дожди, заморозки и северный ветер. И, вероятно, начнётся ледоход.