Тбилиси, , 11:54 — REGNUM Не менее шести депутатов парламента Грузии вышли из правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Об этом 14 апреля заявил депутат Георгий Ходжеванишвили на брифинге.

По его словам, вышедшие депутаты примут участие в строительстве новой партии. Они продолжат работу в парламенте в качестве независимых депутатов.

«Мы являемся частью команды Георгия Гахарии, мы единомышленники, и нас объединяют ценности», — сказал Ходжеванишвили.

Напомним, Георгий Гахария занимал пост премьер-министра Грузии с 9 сентября 2019 года по 18 февраля 2021 года. Он подал в отставку из-за разногласий с однопартийцами по аресту оппозиционера Никанора Мелли.

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