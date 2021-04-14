Москва, , 11:54 — REGNUM Правительство РФ намерено создать четыре дополнительных технопарка на базе крупнейших российских вузов. Об этом в ходе «Правительственного часа» в Совфеде заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Наши Силиконовые долины есть. У нас в планах — создание четырёх дополнительных технопарках на базе наших крупнейших вузов. Там будут беспрецедентные по масштабу условия, чтобы инновации на базе учреждений могли встречаться с бизнесом, и там могли создаваться технологические прорывы», — сказал Чернышенко.

Силиконовая долина — территория в США, где работают крупные научные и высокотехнологичные компании и стартапы.