Ростов-на-Дону, , 11:54 — REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны смогут посещать музеи на Дону бесплатно. Соответствующее решение принято депутатами Законодательного собрания Ростовской области.

«Суть законопроекта в том, чтобы обеспечить право на бесплатное посещение музеев труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда — то есть категориям граждан, приравненным к ветеранам Великой Отечественной. Также предусматривается возможность установления льгот в учреждениях культуры для ветеранов боевых действий», — пояснил донской губернатор Василий Голубев в Instagram.

В Ростовской области, по данным на начало марта 2021 года, проживало 13 708 ветеранов Великой Отечественной, в том числе 1 570 инвалидов и фронтовиков, 168 жителей блокадного Ленинграда, почти 12 тысяч тружеников тыла, а также 37 тысяч ветеранов боевых действий.