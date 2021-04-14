Санкт-Петербург, , 11:53 — REGNUM За истекшие сутки в Петербурге констатировали 28 новых летальных исходов от COVID-19. Это на два случая меньше, чем сутками ранее, и на шесть случаев меньше, чем два дня назад, сообщили 14 апреля в федеральном оперативном штабе.

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Общее количество жертв ковида в Северной столице с начала пандемии достигло 12 693 человек. Это второй показатель смертности среди регионов РФ, после Москвы. В то же время летальность заболевания в Петербурге выше: 3,13% против 1,65% в Москве.

Напомним, 13 апреля в Петербурге зафиксировано 712 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии выявлен 404 501 случай заражения.

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