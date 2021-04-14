Воронеж, , 11:53 — REGNUM Муниципальный долг Воронежа в 2020 году сокращён на 800 млн рублей, к началу 2021 года его объём составил 3,5 млрд рублей. Данные привёл мэр Воронежа Вадим Кстенин в своём отчете перед депутатами гордумы 14 апреля.

«В режиме жесткой экономии за счет собственных средств были погашены банковские кредиты в сумме 1,1 млрд рублей. Новые коммерческие кредиты привлекались не для покрытия дефицита бюджета, а исключительно на перекредитование ранее полученных более дорогих кредитов (средняя процентная ставка была снижена с 7,36% до 5,24%). В результате на обслуживании муниципального долга удалось сэкономить свыше 70 млн рублей», — отметил мэр Вадим Кстенин.

В бюджеты всех уровней город в 2020 году перечислил около 90 млрд рублей налогов, что на 7% выше уровня 2019 года, рост налоговых доходов бюджета городского округа превысил 10% к 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля мэр Воронежа Вадим Кстенин отчитался перед депутатами гордумы о работе администрации в 2020 году. В частности, он сообщил о росте промышленного производства, сохранения темпов строительства жилья. В то же время в городе на 10% сократился объём инвестиций в основной капитал, вырос уровень безработицы.