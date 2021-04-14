Москва, , 12:17 — REGNUM Российский МИД будет разбираться с ситуацией вокруг вызова посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева в МИД Швеции. Об этом официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова заявила 14 апреля в эфире радиостанции «Вести ФМ».

По её словам, новость о вызове Татаринцева только что поступила в МИД России, необходимо выяснить, о чём именно идёт речь. Обычно, напомнила Захарова, Швецию беспокоят российские подводные лодки.

«Удивительно, что же случилось на этот раз. Где же подводные лодки?» — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, посла России Виктора Татаринцева вызвали в шведский МИД из-за кибератак против спортивной федерации королевства. Следствие полагает, что кибернападения в период с декабря 2017 года по май 2018 года якобы осуществляли российские спецслужбы.

Читайте также: Прокуратура Швеции обвинила «российское ГРУ» в кибератаке

Читайте ранее в этом сюжете: Швеция передаст ЕС сведения о кибератаках «российского ГРУ»