Самара, , 11:54 — REGNUM Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 13 апреля в Самарской области. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что на метеостанции в Клявлино была зафиксирована температура 21,7 °С. В 1995 году здесь была зарегистрирована температура воздуха 20 °C. Таким образом, отклонение составило 1,7°С. В Самаре была зафиксирована температура 22,9°С (отклонение составило 0,2°С в сравнении с температурой 1975 года).

Также был побит температурный рекорд на метеостанции Челно-Вершины — 22,5°С (в 1975 году здесь фиксировалась температура воздуха 22°С), в Кинель-Черкассах — 23,7°С (в 2012 году — 23,3°С), в Тольятти — 23,7°С (в 1975 году здесь фиксировалась температура воздуха 22,6°С), в Серноводске — 23,2°С (в 1975 году — 21,7°С).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 16 апреля текущего года в Самарской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9 °C и более.