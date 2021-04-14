Благовещенск, , 11:48 — REGNUM В Приамурье в марте существенно поднялись цены на куриные яйца, значительно подорожал картофель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Амурстате.

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Индекс потребительских цен на товары и услуги в марте в Приамурье составил 100,7%.

Так яйца куриные подорожали на 14,4%. Как пишут на странице instanews_blg в Instagram купить яйца на оптовой базе в Приамурье можно за 78−79 рублей за десяток. Амурчане в комментариях сообщают, что покупают их в магазине по цене от 90 до 100 рублей.

«Готовятся к Пасхе», — пишут пользователи.

Существенно за март в Приамурье подорожал и картофель — на 12,4%.

Снижение цен произошло только на рис — на 1,7% и вермишель — на 1,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае по итогам марта 2021 года наибольшее увеличение цен в группе продовольственных товаров наблюдалось на яйца (7,4%).