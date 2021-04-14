Москва, 14 апреля 2021, 11:48 — REGNUM Граждане России, которые планировали провести весенний отпуск в Турции и Танзании или уже находятся в этих странах, могут получить консультацию по ситуации с ограничением авиасообщения. С этой целью Ростуризм запустил горячую линию для туристов.
На горячей линии туристы смогут узнать всю актуальную информацию и варианты действий, исходя из каждой конкретной ситуации. Основные вопросы, с которыми обращаются граждане: как вернуть деньги за приобретённые путевки, что делать туристам, которые сейчас уже отдыхают в Турции или Танзании, что делать, если туроператор не отвечает на звонки.
В Ростуризме добавили, что в связи со сложившейся ситуацией российских туристов просят по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки.
Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля до 1 июня Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией. Такое решение было принято на фоне ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Также в этот период будет приостановлено авиасообщение между Россией и Танзанией.