Москва, , 11:49 — REGNUM Исследование показало, что около трети всех промышленных зон Москвы не используется по назначению. Об этом заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

«Мы обследовали 100% промышленных территорий столицы, общая площадь которых составляет почти 15 тыс. гектаров. Часть из этих территорий занята работающими предприятиями, часть — объектами деловой и другой застройки. Треть промзон не используется по назначению — это почти 5,4 тыс. гектаров», — сказал Ефимов.

Однако провести благоустройство с целью дальнейшего использования территории можно не в каждой заброшенной промышленной зоне. Потенциальными для развития города с применением механизма комплексного развития территорий признаны 1,9 тыс. гектаров бывших промзон.

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