Рим, , 11:46 — REGNUM Руководство Европейского союза не станет возобновлять контракты на поставки вакцины англо-шведской вакцины AstraZeneca и американского препарата Janssen, сообщает 14 апреля La Stampa.

По информации источника издания из Минздрава Италии, «Европейская комиссия по согласованию с руководителями многих стран постановила, что по истечении срока действия контрактов, действующих на текущий год, контракты с компаниями, производящими вакцины на основе вирусных векторов не будут обновляться».

Цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на сыворотках с матричной РНК, которые несут инструкции по производству белка Spike, используемого коронавирусом, что позволяет организму вырабатывать специфические антитела и иммунизировать себя. На подобном принципе построены вакцины Pfizer и Moderna.

Таким образом, добавляют они, вакцина ReiThera, разрабатываемая в Италии, которая находится на стадии тестирования, также не будет использоваться.

Между тем, итальянское правительство намерено дождаться оценки Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) по применению вакцины Janssen, приостановить использование которой рекомендовали Соединенные Штаты после выявления случаев образования тромбов.