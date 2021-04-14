Ростов-на-Дону, , 11:46 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону объявили два дорожных тендера, сообщил в Instagram сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

«Работы по текущему ремонту ростовских улиц набирают обороты. Погодные условия позволяют дорожным службам наращивать объёмы ежедневно. Наша задача — увеличить количество бригад. Для этого мы объявили тендер на заключение ещё двух муниципальных контрактов», — пояснил градоначальник.

По его словам, это поможет более оперативно устранять ямы. При этом будет учтён список дефектов, появляющихся в социальных сетях.

ИА REGNUM сообщало, что ранее ростовский сити-менеджер заявил о победе над бездорожьем к 1 мая. Однако позже уточнил, что в первую очередь будут ликвидированы дыры в асфальте, которые «приносят неприятности водителям».

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