Казань, , 12:02 — REGNUM В Татарию поступило около 3,2 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом заявил главный специалист по вакцинопрофилактике, эпидемиолог минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

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Препарат направят в крупные города республики — в Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация от коронавируса в Татарии организована в 153 пунктах, в том числе — 50 мобильных пунктов на базе ФАПов, крупных предприятий и мобильных комплексов.

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