Ярославль, , 11:44 — REGNUM 42-летний житель Ярославской области признан виновным в совершении в течение пяти лет насильственных действий сексуального характера над собственной дочерью. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ярославского управления СКР.

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Преступление раскрыто Следственным комитетом при участии сотрудников уголовного розыска УМВД по Ярославской области. Уголовное дело насильника рассмотрено в суде.

«Мужчина признан виновным в совершении нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет). Следствием и судом установлено, что в период с 2010 по 2015 год, обвиняемый, находясь в квартире по месту жительства, совершал в отношении собственной дочери иные действия сексуального характера», — рассказали в пресс-службе ярославского управления СКР.

Насильник получил 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.