Москва, , 11:44 — REGNUM За последние сутки в Москве выявлено 1837 носителей коронавируса, сообщили 14 апреля в московском оперштабе.

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«Подтверждено 1 837 новых случаев заражения, госпитализирован 991 человек, скончались 52 пациента», — рассказали в штабе.

За сутки в Москве выздоровел 1751 ковид-пациент, с начала пандемии — около 965 тысяч.

В штабе рекомендуют москвичам с симптомами ОРВИ остаться дома и вызвать врача.