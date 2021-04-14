Воронеж, , 11:44 — REGNUM Смертность населения в Воронеже в 2020 году выросла на 21%. Данные привёл в отчёте перед депутатами Воронежской городской думы 14 апреля мэр Воронежа Вадим Кстенин. Также в областном центре в 2020 году до 3,6% вырос уровень безработицы.

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Численность постоянного населения Воронежа впервые за последние десять лет снизилась на 7,7 тыс. человек, на начало 2021 года показатель составил 1050,6 тыс. человек. Снизилась рождаемость, а смертность увеличилась почти на 21%.

«Причина та же: глобальное распространение коронавирусной инфекции и введенные в связи с этим ограничительные меры усугубили неопределенность населения в вопросах рождаемости, а прямые и косвенные эффекты пандемии повлияли на рост смертности населения», — отметил Вадим Кстенин.

Как отмечалось, если в предыдущие годы численность населения росла в том числе за счёт мигрантов, то в 2020 году пандемия привела к миграционной убыли в регионе — впервые за много лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля глава Воронежа Вадим Кстенин выступил перед депутатами гордумы с отчётом о работе администрации города в 2020 году. В частности, он заявил о сохранении положительной динамики в развитии экономики, в том числе — о средней зарплате на крупных и средних предприятиях города в 45 тыс. рублей.

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