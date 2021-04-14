Луганск, , 11:43 — REGNUM В МИД Луганской Народной Республики (ЛНР) заявили, что надеются на то, что ФРГ и Франция обратят внимание на неконструктивное поведение представителей украинских властей в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом 14 апреля говорится в сообщении в телеграм-канале МИД ЛНР.

«Заседания рабочих подгрупп прошли в отсутствии конструктива с украинской стороны. Вероятно, подобную тактику Киев сохранит и во время работы контактной группы. Надеемся, гаранты конструктивного участия Украины в минских переговорах — Германия и Франция — наконец обратят на это внимание», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО подстрекает украинские власти к продолжению конфликта в Донбассе.