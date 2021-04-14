Пенза, , 12:01 — REGNUM В Пензенской области за сутки число выявленных заболевших коронавирусом составило 103 человека. Днем ранее положительные тесты получили 100 пензенцев. За все время наблюдения инфекцию зарегистрировали у 43 432 жителей. Об этом 14 апреля сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Выздоровели после болезни 40 777 пациентов, за сутки — 157 человек. Скончались от осложнений вызванных коронавирусом 577 жителей, четверо — за последние 24 часа. Число активных больных снизилось и составляет на сегодняшний день 2078 пациентов.

ИА REGNUM ранее сообщало, всего в России, по информации оперштаба на 14 апреля, новые случаи заражения выявили в 84 регионах РФ. Лидерами по-прежнему остаются Москва (1837), Санкт-Петербург (712), Подмосковье (568), а также Ростовская и Нижегородская области. Всего в России выявили с начала пандемии 4 666 209 случаев заражения коронавирусом.

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