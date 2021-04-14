Москва, , 11:39 — REGNUM Правительственные «дорожные карты» по квантовым технологиям уже дают результаты. Об этом в ходе «Правительственного часа» в Совфеде заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Квантовые технологии находятся на грани футурологии. Но «дорожные карты» правительства уже дают результаты. Есть проект по квантовой сети, который реализован на железнодорожной сети Москва — Санкт-Петербург. Этот участок — наверное, самая крупная квантовая сеть в Европе и вторая в мире», — сказал Чернышенко.

По его словам, одним из драйверов квантовых технологий является машинное обучение — «тот самый искусственный интеллект»: «Экономический эффект в случае успеха [квантовой] технологии будет колоссальным».