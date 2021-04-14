Москва,
14 апреля 2021, 11:39 — REGNUM Изменить бюджетное правило в России вполне логично, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.
«Доля нефти в экономике страны снижается, в то же время государственные расходы неуклонно растут.
Раньше общая динамика нашей экономики была более тесно связана с ценами на нефть — росла нефть, росло и все остальное.
Но если другие отрасли экономики продолжат развитие, связь между ценами на нефть и общей ситуацией в стране будет все менее тесной.
В частности, возможны будут ситуации, когда нефть дорожает, а экономика в целом еще не оправилась от кризиса.
В таких ситуациях засушивать нефтяные доходы в фондах, вместо того, чтобы пустить их на расходы бюджета, неправильно», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, экономисты предложили изменить бюджетное правило в России.
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