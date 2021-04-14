Москва, , 11:39 — REGNUM Изменить бюджетное правило в России вполне логично, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

«Доля нефти в экономике страны снижается, в то же время государственные расходы неуклонно растут.

Раньше общая динамика нашей экономики была более тесно связана с ценами на нефть — росла нефть, росло и все остальное.

Но если другие отрасли экономики продолжат развитие, связь между ценами на нефть и общей ситуацией в стране будет все менее тесной.

В частности, возможны будут ситуации, когда нефть дорожает, а экономика в целом еще не оправилась от кризиса.

В таких ситуациях засушивать нефтяные доходы в фондах, вместо того, чтобы пустить их на расходы бюджета, неправильно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экономисты предложили изменить бюджетное правило в России.

Читайте также: Властям РФ посоветовали смягчить бюджетное правило ради спасения экономики