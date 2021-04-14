Кызыл, , 11:39 — REGNUM В Туве за первые три месяца 2021 года бензин подорожал в среднем на 8,7%. За март рост цен составил 1,2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

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Наибольшие темпы роста показал бензин марки АИ-92, подорожавший к марту 2021 по сравнению с декабрём 2020-го на 9,2%. АИ-95 подорожал на 8,7%. При этом цены на бензин марки АИ-98 и дизтопливо остались относительно стабильными (+1,3% и +0,3% соответственно).

Таким образом, по ситуации на конец марта один литр бензина марки АИ-92 на заправках республики стоит 46,48 рубля, АИ-95 — 48,59, АИ-98 — 52,99. Литр дизеля можно купить за 50,85 рубля.