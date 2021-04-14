Стокгольм, , 11:51 — REGNUM Евросоюз получит информацию о кибератаках на Федерацию спорта Швеции, за которыми якобы стоит Россия. Об этом сообщили 14 апреля в шведском министерстве иностранных дел.

Представитель пресс-службы МИД Андреа Рёмпке отметила, что накануне посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева вызвали в ведомство в связи с публикацией о кибератаках. От него попросили объяснений. По данным следствия, кибератаки произошли в период с декабря 2017 года по май 2018 года.

«Мы также проинформируем ЕС по этому поводу», — сообщила Рёмпке ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, служба государственной безопасности Швеции (SÄPO) утверждает, что внешняя разведка РФ якобы организовала кибернападения на спортивную федерацию королевства. В результате произошла утечка личных данных спортсменов, в том числе медицинских сведений.

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