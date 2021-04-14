Сеул, , 11:38 — REGNUM 14 апреля в Южную Корею доставили 250 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer. Об этом сообщает YTN со ссылкой на свои источники.

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Напомним, что первая партия вакцины была доставлена в страну 24 марта, вторая — 31 марта.

Напомним, что правительство Южной Корей заключило с компанией Pfizer контракт на поставку в общей сложности 26 млн доз. К настоящему моменту страна получила 1,5 млн доз вакцины.

Данная вакцина используется в основном для вакцинации пожилых людей в возрасте старше 75, а также пациентов и сотрудников домов престарелых и пансионатов длительного ухода.

Ожидается, что к июню Южная Корея получит ещё 5,5 млн дополнительных доз вакцины Pfizer.