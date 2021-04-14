Джакарта, , 11:35 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо обсудил ситуацию в Мьянме во время онлайн-встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает CNN Indonesia.

«Есть надежда, что диалог может быть начат незамедлительно для восстановления демократии, стабильности и мира в Мьянме», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Индонезия также предложила провести саммит АСЕАН для обсуждения вопроса о Мьянме, и в настоящее время ведется подготовка к саммиту.

В Мьянме поднялась волна демонстраций против военной хунты. Число погибших в конфликте превысило 700 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе двустороннего диалога с канцлером Германиипрезидент Индонезии заявил, что ситуация вокруг коронавируса в Индонезии начала улучшаться.

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