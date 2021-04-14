Пекин, , 11:37 — REGNUM По итогам марта 2021 года во всём мире было продано на 52,7% больше легковых и лёгких коммерческих автомобилей, чем годом ранее. Об этом свидетельствует отчёт компании LMC Automotive.

Всего в прошлом месяце на мировом рынке было продано 8 млн 374 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. При этом с начала 2021 года по март включительно в мире было реализовано 20 млн 895 тыс. машин, что почти на 22% превышает продажи аналогичного периода прошлого года.

Крупнейшим национальным рынком остался Китай, где за март было продано 2 млн 344 тыс. авто, что на 71% больше, чем в 2020 году.

Вторым по величине рынком по итогам марта 2021 года стал рынок США, где было реализовано 1 млн 611 тыс. автомобилей. В годовом сравнении продажи выросли на 69%.

В странах Западной Европы продажи автомобилей выросли на 65,5% (1 млн 457 тыс. экземпляров), в Восточной Европе — на 26,6% (408 тыс. единиц). Автомобильный рынок стран Южной Америки вырос на 21,9%, до 211,1 тыс. машин.

Напомним, в России продажи автомобилей по итогам марта 2021 года сократились на 5,7%, до 148 676 экземпляров.

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