Москва, 14 апреля, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов поддержал решение ГИБДД отменить фотофиксацию техосмотра автомобилей и предложил вообще отказаться от техосмотра для машин, принадлежащих физлицам, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

(сс) ANT Berezhnyi На техосмотре

«И вот ГИБДД поняла, что, конечно, жулики тут же нашлись и фальсифицируют эти фотографии, раздают направо и налево за деньги, и никто не собирается проходить реальный техосмотр, поэтому это отменено сейчас решением ГИБДД, это абсолютно правильно, но это только полшага», — заявил Миронов журналистам.

По его мнению, следующим шагом должна стать отмена прохождения техосмотра для автотранспорта физлиц, речь при этом не идет о такси, автобусах.

«Мы настаиваем на том, что техосмотр для частных машин не нужен, потому что ни один разумный человек не сядет за руль, если знает, что там не исправна ходовая, тормозная система, рулевое управление, это совершенно очевидно», — предложил парламентарий.

В России с 1 марта 2021 года действуют новые правила прохождения техосмотра.

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