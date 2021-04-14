Ростов-на-Дону, , 11:34 — REGNUM Участниками прививочной кампании от COVID-19 в Ростовской области стали шесть тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 14 апреля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Согласно статистике, участниками вакцинации стали 209 932 человека (+ 6 028 за сутки). Обе дозы вакцины получили уже 108 852 человека (+ 2 066 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что более 2 млн жителей Ростовской области могут принять участие в прививочной кампании на добровольной основе. Для этого развёрнуто более 300 медицинских пунктов, в том числе мобильных. Сеть прививочных кабинетов расширяется.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё 5,7 тыс. жителей Ростовской области прошли вакцинацию