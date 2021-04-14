Красноярск, , 11:35 — REGNUM Из-за введенных в отношении России санкций вывод самолета МС-21 на рынок задержался. Об этом 14 апреля сообщил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на Красноярском экономическом форуме.

«Вы знаете, что одна из причин, скажем так, торможения вывода на рынок самолета МС-21 — это введенные санкции. Мы их уже преодолели по ряду позиций, в частности по композитам. Но нам еще предстоит очень тяжелая напряженная работа, чтобы заместить до 40% присутствия иностранного бортового оборудования в этом флагманском проекте», — сказал он.

Также Борисов подчеркнул, что, по его мнению, Россия справится с данной задачей, подтверждением чему, как считает вице-премьер, является успешное испытание российского двигателя ПД-14 в декабре прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в России разрабатывается специальная программа для обучения студентов из Узбекистана по направлению авиастроения.