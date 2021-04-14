Варшава, , 11:32 — REGNUM Энтузиаст с ником Corpo обнаружил в игре Cyberpunk 2077 отсылку к серии фильмов о Гарри Поттере. Своей находкой он поделился на reddit 13 апреля.

В одном из районов Найт-Сити геймер нашёл стену с надписью «Платформа 69 ¾» и призывом пробежать сквозь неё. Это прямая отсылка к «Платформе 9 ¾», через которую герои «Гарри Поттера» попадали к поезду до Хогвартса.

Напомним, Cyberpunk 2077 — это ролевая игра с открытым миром, разработанная польской студией CD Projekt RED. Она была неоднозначно принята геймерами и критиками из-за множества программных ошибок и нестабильной работы на прошлом поколении консолей.

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