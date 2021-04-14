Москва, , 11:32 — REGNUM Главный момент во всей ситуации со звонком Байдена Путину состоит в том, что инициатива диалога исходила от американской стороны, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«Согласно теории переговоров тот, кто первым идет на контакт, обозначает слабость своей позиции. Это главный позитивный момент телефонного разговора лидеров двух стран.

Все угрозы были уже произнесены, но российская сторона продемонстрировала, что готова пойти на издержки новых санкций и на прямое военное столкновение.

Проверять, не блефует ли Путин, Байден не стал — в конце концов, на более высоких уровнях конфликта отступить, сохранив лицо, было бы сложнее.

Если бы война между Россией и Украиной началась, а США бы не вмешались, это было бы сигналом о том, что лидер западного мира не способен защитить своих вассалов.

Чем и как продолжится противостояние, пока судить трудно. Конечно, США не оставят попыток сдерживания России по всем направлениям.

Но краткосрочно политические риски на этом направлении снижаются, что не замедлило отразиться и на биржевых котировках российской валюты. Это ещё один из главных позитивных моментов телефонных переговоров Путина и Байдена», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонный переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялись по инициативе Вашингтона.

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