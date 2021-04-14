Уфа, , 11:33 — REGNUM Обязательный режим самоизоляции отменен для лиц старше 65 лет в Башкирии. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба региона.

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Сообщается, что глава республики Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в регионе.

Так, обязательный режим самоизоляции с 15 апреля отменяется и для жителей с хроническими заболеваниями. Вместе с тем, этим гражданам, а также пожилым людям рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Отмечается, что за минувшие 24 часа в республике выявили сто носителей коронавируса. Всего же в регионе было выявлено 33 803 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 30 079 человек, в том числе 187 победили вирус с минувшие сутки. За минувшие 24 часа была констатирована смерть четырех пациентов с COVID-19.

Согласно данным на 13 апреля, в республике было выявлено 102 случая заражения коронавирусом.