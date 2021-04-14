Москва, , 11:35 — REGNUM На благоустройство бывших промышленных зон Москвы планируется потратить около 7 трлн рублей. Об этом 14 апреля сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

При этом данные средства планируется изыскать преимущественно у частных инвесторов, а не из городского бюджета.

«Если говорить про источники финансирования, то основным источником финансирования мы видим частные инвестиции. Мы оцениваем объем инвестиций в реализацию программы «Индустриальные кварталы» в 7 трлн рублей. При этом есть часть жилья, которая нужна для программы реновации, это около 30% всего жилья, которое планируется строить на указанных территорий, эту часть мы планируем реализовывать в рамках работы нашего фонда по реновации с частичным софинансированием за счет бюджета», — подчеркнул вице-мэр.

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