Черкесск, , 11:30 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет организована благотворительная акция для малоимущих граждан. Нуждающиеся семьи получат 1000 продуктовых наборов, сообщил 13 апреля глава субъекта федерации Рашид Темрезов. Эта поддержка будет предоставлена по решению властей региона в дни священного для мусульман месяца Рамадан.

«Уже с завтрашнего дня мы организуем доставку 1 000 продуктовых наборов особо нуждающимся семьям из всех городов и районов республики», — написал Темрезов на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что во время священного месяца все мусульмане должны объединиться и проявлять заботу и милосердие ко всем нуждающимся в них. Во время встречи с муфтием Карачаево-Черкесии, председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаилом-Хаджи Бердиевым Темрезов обсудил взаимодействие духовенства в месяц Рамадан с главами городов и районов. Они должны определить места для проведения ифтаров и позаботиться о соблюдении в них мер санитарно-эпидемической защиты.