14 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Цинь Шихуан, , 12:36 — REGNUM Правительство Японии официально приняло решение слить зараженные воды реактора АЭС «Фукусима» в Тихий океан. Министр финансов и в прошлом премьер-министр Японии Таро Асо заявил, что «очищенные сточные воды можно пить». Это вызвало негодование некоторых японских пользователей сети, которые предложили властям пить эту воду самим. Их негодование поддержали и китайские пользователи, разразившись более 30 тыс. комментариев под соответствующей новостью телеканала CCTV на страничке в социальной сети Sina Weibo.

Радиация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вторая голова японского премьер-министра была встревожена, но третья успокоительной открыла рот и успокоительно сказала: «Все нормально», — пошутил один пользователь.

«Да уже же наснимали много научно-фантастических фильмов. Неужели японцы вздумали взрастить Годзиллу? Но ведь у вас нет супергероя из космоса. Я бы посмотрел на разрушенную Японию, как в фильме «Годзилла», — отметил Авен Энтони.

Годзилла крушит Японию Цитата из к/в «Годзилла Возрождение» реж Хидэаки Анно, Синдзи Хигути 2016 Япония

Тема Годзиллы, столь близкая японской и американской массовой культуре, очень часто вспоминалась пользователями сети. Тем более что сейчас в китайском прокате набирает популярность очередная серия попкорновой эпопеи о нашествии неведомой твари из морской пучины на сушу.

Неоднократно выдвигалось приложение соединить сточные воды реактора АЭС «Фукусима» с японским водопроводом, дабы надлежащим образом без вреда для морских существ и людей других стран Япония утилизировала радиоактивную воду. Тем более что сами власти страны заявили, что вода достаточно безопасна.

«Дело не только в том, что это навредит соседним странам и даже всему миру. Больше всего пострадает сама Япония. Разве граждане этого не понимают?!» — удивился пользователь «Лао Чэн не ревнует».

«Ну давайте уже сразу тогда пройдемся водородными бомбами по Японии, радиация же безвредная. А потом после 30 ударов посмотрим на эффект», — не выдержал комментатор Honghanda Decoration Co., Ltd.

Разрушенный 3-й энергоблок АЭС «Фукусима-1». 27 мая 2011 года IAEA Imagebank

Многие начали припоминать Японии все былые преступления против человечности, а также бесчинства, которые она чинила на территории Китая перед и во время Второй мировой войны.

«Если разразится мировая война, Японию надо сровнять с землей сотней ядерных бомб. Эта страна неисправима, она разложилась до конца и теперь мешает нормально жить остальному человечеству», — поддержал предыдущего комментатора «Бичбургский хулиган».

«Спустя два года Япония: «Все слили, нам очень жаль» (кланяется и уходит). Япония спустя 20 лет: «Так это дела давно минувших дней, к нам сегодняшним не имеет никакого отношения, мы тоже жертвы». Япония 50 лет спустя: «Мы решительно осуждаем Китайза ядерное загрязнение Бохайского залива», — уловил суть мировых процессов пользователь Горчица.