Москва, , 11:28 — REGNUM В правительстве отмечают положительный момент возврата науки в университеты. Об этом в ходе «Правительственного часа» в Совфеде заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Мировой опыт показывает, что много прорывных проектов создаётся в вузах. Мы рады, что наука туда возвращается. У нас есть хорошие примеры студенческих стартапов — «ВКонтакте», «Яндекс». На карте предпринимательской активности мы находимся на обидном 80-м месте. В мировой практике четверть стартапов рождается в университетах, а в РФ — всего 3%. Создаём условия для раскрытия этого потенциала — например, в рамках программы «Стартап как диплом», где студенты создают реально работающий стартап. Более 40 вузов в регионах используют эти технологии», — сказал Чернышенко.

По его словам, также в вузах страны открываются стартап-студии и акселераторы: «Наш ориентир — 30 тысяч новых стартапов, это примерно 180 млрд рублей инвестиций. Чтобы это делать, нужно большое число кадров».