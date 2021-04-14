Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге выписаны со стационарного и амбулаторного лечения 977 человек, ранее заболевших COVID-19. Общее количество переболевших ковидом в Петербурге, по данным федерального оперштаба от 14 апреля, достигло 360 тысяч человек.

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В то же время, ранее власти Северной столицы неоднократно заявляли, что фактическое число переболевших COVID-19 может превышать 1 млн человек.

За последние сутки выявлено 712 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Петербурге. Это на 11 случаев больше, чем сутками ранее. Общее число официально зарегистрированных фактов заражения составляет на сегодня 404 501 случай.

Напомним, все эпидемические показатели в Петербурге в предыдущие дни показали снижение распространения коронавируса.

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