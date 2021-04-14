Токио, , 11:27 — REGNUM Энтузиаст с ником Geldoph создал изображение возможного финального босса из игры Elden Ring при помощи нейросети. Получившейся иллюстрацией он поделился на reddit 13 апреля.

По словам Geldoph, он «попросил нейросеть показать ему финального босса Elden Ring». На основе имеющейся об игре информации программа сгенерировала получившееся изображение.

Напомним, что об игре Elden Ring пока нет практически никакой официальной информации. Поэтому потенциальные фанаты проекта начали самостоятельно придумывать различных противников и сюжеты.

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