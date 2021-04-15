Якутск, 15 апреля, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Подход, согласно которому русский Север слишком дорог для жизни и осваивать его нужно вахтовым методом, категорически ошибочек, уверен глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. О том, как реально можно освоить российскую Арктику, Николаев рассказал в интервью ИА REGNUM.

Александр Борисов. Северный пейзаж. 1896

Арктика для Якутии и для России — это будущее. На 1 млн 600 тысяч кв. км арктических районов республики живут более 68 тысяч человек, причем в этом году впервые отмечен рост числа жителей якутской Арктики. «Сейчас мы начинаем возвращать жизнь в Арктику, — говорит Айсен Николаев. — Впервые за многие годы остановилось сокращение численности населения. Строятся социальные объекты: школы, больницы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, дворцы культуры. Развивается инфраструктура, высокоскоростной интернет впервые появился за Полярным кругом. Началось переселение из аварийного жилья».

Глава республики рассказал об ожиданиях, которые связывают с реализацией ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»: в перечне потенциальных резидентов числится 34 предпринимателя.

Кроме того, в ближайшие годы планируется нарастить объем геологоразведочных работ в Арктике. «Подчеркиваю, что при промышленном развитии необходимо неукоснительно соблюдать требования природоохранного законодательства, бережно относиться к коренным малочисленным народам Севера, сохранять их быт и традиционную культуру», — обращает внимание Айсен Николаев.

Читайте интервью с главой Якутии в материале Владимира Станулевича «Айсен Николаев: мы начинаем возвращать жизнь в Арктику».