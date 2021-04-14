Нур-Султан, , 11:26 — REGNUM Средний номинальный доход населения Казахстана в феврале 2021 года составил 122 329 тенге ($282), что на 11% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили 14 апреля в бюро национальной статистики.

Реальные денежные доходы населения республики выросли за год на 3,4%. Средняя заработная плата одного работника в марте 2021 года составила 224 715 тенге ($518).

Уровень безработицы в Казахстане составил 4,9%. Число граждан республики, зарегистрированных в качестве безработных, составило 197,8 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года номинальные денежные доходы жителей Казахстана выросли на 13,8%. В ноябре этот показатель составлял уже 2,1%.