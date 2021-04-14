Ростов-на-Дону, , 11:25 — REGNUM В Ростовской области после трёхдневной нулевой смертности от COVID-19 зарегистрировано 28 случаев смертей среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 14 апреля.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 20 женщин в возрасте от 55 до 85 лет и восемь мужчин в возрасте от 58 лет до 81 года. Все ковид-пациенты страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 3 824 жителя Ростовской области.

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